Denuncien un conductor a la Jonquera per circular amb un excés de pes gairebé cinc tones

Els Mossos d'Esquadra han denunciat el conductor d'una furgoneta que circulava amb un excés de pes de 4,9 tones. Els agents de Trànsit el van atrapar divendres passat durant un control preventiu que havien muntat a la calçada de l'AP-7, al quilòmetre 6,5 de l'autopista, dins el terme de la Jonquera (Alt Empordà). L'infractor, que portava una furgoneta amb un remolc, duia la pressió de les rodes molt baixa. Això, sumat als embalums que portava, va fer sospitar els policies. L'home podia portar un pes màxim de 10,5 tones, i en realitat, gairebé el superava en un 50% (perquè en transportava 15,4). L'infractor va haver de pagar una multa de 4.000 euros i repartir la càrrega en un altre vehicle abans de poder reprendre la seva ruta.

Els fets van passar el dia de Sant Jordi. Els Mossos havien muntat un control preventiu de transports a l'altura del quilòmetre 6,5 de l'AP-7, en un punt de l'autopista situat dins el terme de la Jonquera. Durant l'operatiu, els agents van aturar una furgoneta amb remolc perquè duia la pressió de les rodes molt baixa.

Els mossos van comprovar com tant la furgoneta com el remolc portaven un excés de pes evident. De fet, tant l'una com l'altre anaven carregades fins al capdamunt (amb caixes i maletes) i també portaven embalums al sostre.

Els agents van veure que, en total, el pes màxim que podien transportar eren 10.500 quilos. I que, en realitat, en portaven fins a 15.400. És a dir, que l'infractor conduïa amb un excés de 4,9 tones (gairebé superant el 50% d'allò permès).

Per això, els mossos van denunciar administrativament el conductor. La policia va immobilitzar la furgoneta i el remolc en un lloc segur. Aquella mateixa tarda, després que el conductor abonés els 4.000 euros de multa i que descarregués l'excés de pes en un altre vehicle, els Mossos d'Esquadra van aixecar la immobilització i l'home va poder continuar la seva ruta.