Figueres vol desencallar la reforma de la Sala Edison

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) vol desencallar el projecte de reforma de la Sala Edison. L'equipament és propietat de l'empresari Antoni Escudero, que des de fa anys planteja reformar-lo per instal·lar-hi galeries comercials, establiments de restauració, un aparcament i, fins i tot, un hotel. Membres de l'equip de govern, entre ells l'alcaldessa, Agnès Lladó, han fet una visita "tècnica" a l'espai aquest dilluns. L'objectiu: conèixer en quin estat es troba i també determinar quines opcions hi ha per poder desencallar la intervenció. La visita se suma a, almenys, dues reunions que el govern municipal ha mantingut amb Escudero en els darrers mesos.

La Sala Edison es va inaugurar l'any 1905 com el primer cinema de la ciutat i va mantenir-se en funcionament fins a mitjans dels 80. Escudero el va adquirir l'any 2004 i, des d'aleshores, hi planteja una reforma que hauria d'ajudar a dinamitzar el centre històric de la ciutat i, en especialment, el carrer Sant Pau on està ubicat.

L'edifici, però, està protegit com a bé cultural d'interès local i l'actual planejament no permetria l'actuació que planteja el seu promotor. Per això, una de les vies que hi ha sobre la taula és el nou POUM. Un document que l'equip de govern preveu tenir aprovat a finals del 2022.

En els darrers mesos, l'alcaldessa i membres de l'equip de govern han mantingut un parell de trobades amb Escudero per abordar-ho. Aquest dilluns, Lladó, el vicealcalde, Pere Casellas, el regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, la de Serveis Urbans, Sònia Trilla, i el d'Urbanisme, Xavier Amiel, han visitat l'equipament. Ho han fet acompanyats de tècnics municipals amb la intenció de determinar quins passos cal seguir per "desencallar" un projecte "important per a la ciutat".