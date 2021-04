Enxampen un camioner a Torrent amb material per cometre l'estafa de l'asfalt

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un camioner que transportava material utilitzat habitualment per cometre l'estafa de l'asfalt. A més han denunciat un camioner a Torrent per cometre set infraccions per valor d'uns 10.000 euros. L'amonestat és un home de 35 anys de nacionalitat romanesa i amb domicili desconegut i acusat de set infraccions a la Legislació de Transports.

Els Mossos informen que la seva Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de Girona (URPAC) darrerament havia posat en coneixement les patrulles de proximitat que recentment, a través del 112, s'havien rebut algunes trucades que alertaven de la detecció d'alguna temptativa d'estafa dels falsos operaris de paviment que oferien asfaltar camins.

Una empresa d'Irlanda falsa

Aquesta modalitat d'estafa consisteix en el fet que una empresa, a través d'algun encarregat, tècnic o treballador, ofereix el servei d'asfaltatge de camins a un particular o a una empresa. El preu que s'acaba pactant per fer l'asfaltatge és molt inferior al que correspondria realment, però, una vegada finalitzen les obres, es demana l'abonament d'una quantitat molt superior a l'acordada. Si els contractants no accedeixen al pagament d'aquest increment, se'ls exigeix sota fortes amenaces. Els falsos operaris serien de diferents nacionalitats, però argumenten treballar per una empresa d'Irlanda.

A les comarques gironines, Diari de Girona va informar a finals de l'any passat d'aquesta pràctica, a Cassà i Llagostera. Però des de llavors hi ha hagut temptatives al Gironès i a la Garrotxa, entre altres zones de la província.

El 19 d'abril un indicatiu de proximitat de la comissaria dels Mossos de la Bisbal d'Empordà va interceptar un camió de gran tonatge, amb matrícula irlandesa, a prop d'un mas de Torrent. A l'interior i de forma oculta, els agents hi van localitzar dues màquines retroexcavadores de petites dimensions per enquitranar i el material adient per executar aquestes obres.

Els agents van fer traslladar el camió fins a la comissaria de la Bisbal i van requerir una patrulla de trànsit per tal de realitzar una inspecció d'acord amb la Llei d'Ordenació de Transport Terrestre i la Llei de Seguretat Viària.

En aquesta inspecció es va denunciar el camioner -que anava acompanyat per un altre home romanès com a copilot- per set infraccions de transports. Concretament, va quedar sancionat per manca de llicència comunitària, per realitzar cabotatge, ja que feia més d'un mes que estava treballant a Espanya, per conducció ininterrompuda, per no lliurar albarà de càrrega, per tenir la revisió del tacògraf caducada, per manca de paper per imprimir, i una setena denúncia per portar un dels pneumàtic completament llis. El vehicle va quedar immobilitzat uns dies fins al pagament de la totalitat de les denúncies que ascendien a 9.904 euros.

Els Mossos aconsellen que si algun particular o empresari es troba davant d'una possible estafa de l'asfalt es requereixi de la intervenció policial a través de la trucada al servei d'emergències 112.