Figueres oferirà un cicle de grau superior en transports i logística pensat per l'arribada d'Amazon

L'institut Cendrassos de Figueres oferirà a partir del curs que ve un cicle formatiu de grau superior en Transports i Logística. Ho farà amb la mirada posada en la imminent arribada del gegant logístic Amazon al Logis Empordà i que es preveu que generarà uns 200 llocs de treball. En aquests moments, el cicle només es pot fer a Olot i Vic i l'objectiu és que els estudiants que es vulguin formar en aquest àmbit tinguin l'opció de fer-ho a l'Alt Empordà. Precisament, aquesta és una de les preocupacions que tenen empreses de la zona com Transports Padrosa. El seu president, Pere Padrosa, diu que falta mà d'obra i temen que quan Amazon arribi o no en tingui prou o «l'estiri» d'altres empreses.

És una de les ofertes que s'han presentat al primer Saló dels Oficis, al castell de Sant Ferran. Gairebé 700 estudiants passaran per la mostra durant tres dies. Ho faran enmig de fortes mesures contra de covid-19 i en grups bombolla.

Falta de mà d'obra

El curs serà de transport i logística, un sector on falta mà d'obra. Lladó ha fet l'anunci en el marc de la inauguració de la primera edició del Saló dels Oficis a Sant Ferran ahir. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha dit que davant la futura necessitat de personal d'Amazon fa temps que treballen amb Educació per poder oferir formació enfocada en aquest sector. «Amazon és només una de les grans empreses que vindrà però estem treballant perquè en siguin moltes més», ha assegurat Lladó. En aquest sentit, ha dit que l'objectiu que té la capital altempordanesa passa per «diversificar el model productiu» perquè no sigui «de monocultiu». «Ens hem d'obrir a altres àmbits com el de la logística o la industria», ha insistit.

En el mateix sentit, s'ha pronunciat el president de Transports Pedrosa, que ha dit que es tracta d'un sector emergent i «amb futur» a la comarca. També ha dit que el sector de la logística a l'Alt Empordà genera més de 2.500 treballadors directes però amb «certes mancances o deficiències».

Cinquanta empreses al saló

El Saló dels Oficis té l'objectiu de posar en valor aquells sectors on falta mà d'obra qualificada i crear sinergies entre empreses i el món educatiu. En aquesta primera edició hi participen més de 50 empreses de diversos àmbits i més d'una desena d'instituts, que mostren als estudiants de 4t d'ESO de centres de tota la comarca quina oferta formativa tenen i com poden encaminar el seu futur professional.

El president de la Fundació dels Oficis, August Conesa, assegura que una de les grans deficiències que hi ha al món laboral són, precisament, els oficis. «Abans dèiem als nostres fills que estudiessin una carrera. Nosaltres el que volem és que tinguin un ofici amb què segur que tindran feina», remarca. Conesa també ha avançat que estan treballant per portar a la ciutat un grau superior en electromecànica. Actualment, se n'està fent un de mitjà a l'Institut Narcís Monturiol i la idea és potenciar-lo.

Falten mecànics

Un altres dels oficis on el sector reclama mà d'obra qualificada és el de la mecànica. El gerent de Garatge Sala, Daniel Sala, explica que es tracta d'una situació generalitzada i que han acudit a la mostra amb l'objectiu de trencar certs estereotips sobre el sector i mostrar que la mecànica està en constant evolució.

August Conesa assegura que hi ha un percentatge molt alt d'inserció laboral entre els estudiants que fan formació específica i que la formació professional pot ser una molt bona sortida per als estudiants.