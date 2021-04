La biblioteca de Castelló oferirà màgia per aprendre que cal reciclar aparells

La biblioteca de Castelló d'Empúries s'ha sumat a la campanya «Canvia el xip: recicla'ls!», una campanya de l'Agència de Residus de Catalunya per conscienciar i sensibilitzar del reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics.

Per aquest motiu el dimecres 5 de maig a les cinc de la tarda es realitzarà un Contacontes Mag. A través de la màgia, un divertit conte i un taller, descobriran als nens la importància de reciclar i llençar correctament els aparells elèctrics i electrònics. Perquè si canviem el xip, cuidem el nostre planeta!, diu el missatge. Es tracta d'una activitat adreçada a nenes i nens de 4 a 10 anys. Per al públic adult a partir dels 16 anys s'ha organitzat una exposició. Des del dimarts 15 de juny al divendres 18 de juny es muntarà la mostra interactiva «Canvia el xip: recicla'ls!». Amb aquesta mostra es dona informació sobre els aparells elèctrics i electrònics i com gestionar-los quan s'acaba la seva vida útil. S'ha de donar mòbil per accedir al contingut interactiu.