La Generalitat licita la construcció de la nova comissaria dels Mossos a la Jonquera per 3 MEUR

La Generalitat ha licitat la construcció de la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera. L'obra surt a concurs per 3 milions d'euros (MEUR) i es preveu que, un cop les màquines entrin sobre terreny, l'edifici sigui realitat en un any i mig. La nova comissaria de districte substituirà l'actual, que es troba en barracons des del 2012.

Es preveu que tingui una dotació d'entre 60 i 70 agents (que es podran ampliar fins al centenar en situacions excepcionals, com ara nevades). La comissaria, una reivindicació històrica del municipi, se situarà en uns terrenys a tocar del parc de Bombers. Tindrà dues plantes i un soterrani –on hi haurà la zona de calabossos- que faran uns 1.500 metres quadrats cadascuna.

La construcció de la nova comissaria de districte dels Mossos a la Jonquera és cada vegada més a prop. La Generalitat, a través de l'empresa pública Infraestructures.cat, ha tret l'obra a licitació aquest dimecres.

Surt a concurs per 3.004.819,51 euros (IVA inclòs) i les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 26 de maig. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini d'execució dels treballs serà d'un any i mig.

La nova comissaria substituirà l'actual, que des del 2012 se situa en uns mòduls prefabricats. Se situarà a la zona de La Campa, ens uns terrenys cedits per l'Ajuntament, que es troben just a tocar del parc de Bombers (al costat de la rotonda d'accés al municipi).

La comissaria tindrà dues plantes i un soterrani; cadascuna, amb una superfície d'uns 1.500 metres quadrats. Al soterrani hi haurà les garjoles, l'àrea de detenció i una zona d'aparcament. A la planta baixa s'hi situarà l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per atendre i recollir denúncies, però també una àrea específica destinada a menors i víctimes que necessitin protecció especial. Al pis superior hi haurà els despatxos per a comandaments i unitats específiques.

Es preveu que la nova comissaria de la Jonquera tingui una dotació ordinària d'entre 60 i 70 agents. Això, ja d'entrada, suposarà multiplicar gairebé per tres els efectius que actualment hi ha destinats (que són uns 25). Però la previsió inicial del Departament d'Interior era que, en situacions excepcionals, com ara nevades o grans retencions de trànsit, la xifra d'agents pogués elevar-se fins al centenar.



Més enllà del 2021

La nova comissaria de districte dels Mossos a la Jonquera és una reivindicació històrica del municipi. Al febrer del 2019, l'aleshores conseller d'Interior, Miquel Buch, en una visita als terrenys, va anunciar que l'edifici seria una realitat a finals del 2021. Un termini que no es complirà, perquè l'obra no s'adjudicarà fins entrat l'estiu; és a dir, que d'entrada la previsió inicial s'endarrerirà com a mínim un any.

L'octubre passat, el conseller Miquel Sàmper va anunciar que la dotació de la nova comissaria de la Jonquera es faria amb agents procedents de les noves promocions dels Mossos (que també reforçaran altres comissaries de la Regió Policial de Girona). L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va demanar-li però que això no es traduís en una disminució d'efectius a l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres.