La ministra Ribera sobre el parc eòlic marí: calen «esforços»

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va evitar ahir valorar el projecte de parc eòlic marí de Roses (Alt Empordà) però va avisar que caldrà fer «esforços» i que amb panells solars i «petites comunitats» serà «impossible» complir amb els objectius previstos. En aquest sentit, va dir que els preocupa la situació de Catalunya en relació amb les renovables. «Hem detectat una aturada i em pregunto com evitarem que en un mar compartit no siguin els aerogeneradors francesos els que es vegin des de la badia de Roses», va afirmar. Amb tot, Ribera va insistir que el projecte encara no ha engegat la tramitació i que la fase en què es troba «ni obliga ni prejutja res»: «No hi ha res a parar perquè no hi ha res que es pugui parar».

Ribera va respondre així a preguntes del senador gironí d'ERC, Jordi Martí, que va demanar un posicionament del Govern espanyol en relació amb el projecte. Durant la seva exposició de motius, Martí va recordar que el parc es planteja en una zona d'especial interès i sobre una de la badies més belles del món. També va remarcar que hi ha una forta oposició del territori i de la comunitat científica.

La ministra li va contestar que Espanya aspira, d'acord amb el Pla nacional integrat de l'energia i el clima, que un 42% de l'energia final sigui d'origen renovable i que el 74% de l'electricitat tingui el mateix origen l'any 2030. Una dada que implica que pràcticament es dupliqui la que avui hi ha instal·lada al país. «Això requereix un procés enormement cautelós i enormement garant», ha dit. Tot plegat, va afegir, combinat amb «criteris de protecció de la biodiversitat terrestre i marina, el consens social i l'energia». «El compromís requereix esforç per part de tots», va insistir.

Els plans, sense enllestir

Malgrat això, Ribera va assegurar que encara no han enllestit els plans d'ordenació dels espais marins ni de l'estratègia eòlica (offshore). «Els dos projectes que vostè apunta, que estan en l'anàlisi previ de l'abast ambiental, en el seu moment seran sotmesos a informació pública i l'espai en el qual es pugui desenvolupar offshore haurà de ser objecte de concurs previ», va dir.

Amb tot, la ministra va remarcar que «no hi ha res a parar perquè no hi ha res que es pugui parar» i que el tràmit en què es troba el projecte «no obliga a res». «També li dic que és impossible que només amb panells solars a les teulades i petites comunitats, en les quals estem especialment decidits a impulsar, puguem substituir el conjunt de l'energia que consumim al país», va afegir. En aquest sentit, Ribera va assegurar que Catalunya està per sota del conjunt d'Espanya en generació de renovables i va alertar que podrien ser molins francesos els que s'acabin veient des de la badia de Roses.

Els promotors del projecte van explicar la setmana passada que han fet arribar al ministeri que dirigeix Ribera el document inicial de consulta i que preveuen engegar la tramitació aquest estiu, amb la mirada posada en els fons europeus Next Generation. L'objectiu és que el parc sigui una realitat l'any 2026.

Els científics, en contra

Tal com publicava ahir aquest diari, nou científics han firmat un manifest demanant a les administracions que no admetin a tràmit cap projecte de parc eòlic marí fins que no s'hagi estudiat i aprovat una planificació energètica amb criteris ambientals, econòmics i socials. Adverteixen de «l'impacte paisatgístic» que tindrà en el conjunt del cap de Creus i el golf de Roses, i alerten del risc que poden suposar el creixement de fenòmens meteorològics vinculats al canvi climàtic.