Una associació empordanesa engega una campanya de micromecenatge per ajudar una escola-orfenat d'Uganda

L'associació empordanesa sense ànim de lucre We Love Uganda ha engegat una campanya de micromecenatge amb l'objectiu de recollir fons per ajudar una escola-orfenat del país africà. L'escola acull uns 350 alumnes, 50 dels quals són nens orfes i, segons l'entitat, les instal·lacions estan molt malmeses. Especialment, l'espai on dormen els infants. La iniciativa és accessible a través de la plataforma catalana de finançament col·lectiu Tot Suma (https://www.totsuma.cat/1861) i oferir als que hi participin obsequis –que faciliten alguns dels col·laboradors- en funció dels donatius. Entre ells, tallers, sessions fotografies, àpats en establiments, classes de cant o ball, massatges o visites guiades.

La campanya estarà activa fins al 12 de maig i de moment ha recollit gairebé 700 dels 4.000 euros que necessiten.

L'entitat va néixer l'any 2019 amb un estret vincle amb el cor musical Safari African Children Choir i l'escola-orfenat New Life-Abba House d'Entebbe, a Uganda. Des d'aleshores, ha posat en marxa diverses iniciatives per ajudar a cobrir les mancances d'alimentació, medicaments i escolarització dels infants del centre educatiu.

El proper mes de juny, els integrants de l'associació –tres periodistes empordanesos- viatjaran al país africà per dur a terme el projecte i supervisar l'adquisició del material necessari.