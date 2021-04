Figueres obre avui les Fires i Festes de la Santa Creu amb el pregó al Teatre El Jardí

Figueres obre avui les Fires i Festes de la Santa Creu i tornen els espectacles, les fires i els concerts després que l'any passat la pandèmia obligués a suspendre la programació. El tret de sortida el donarà avui el patronat de la Catequística que en els seus cent anys d'història serà la pregonera.

L'acte no es farà com habitualment al balcó de l'Ajuntament i s'ha traslladat al Teatre El Jardí per complir amb les mesures per la Covid-19.

Serà a dos quarts de vuit del vespre i es comptarà també amb l'actuació de la Xaranga Damm-er.

La Cate és una entitat cultural que organitzat múltiples activitats al llarg de l'any.

Les Fires de Figueres s'allargaran fins al 3 de maig amb un programa on s'inclouen concerts, teatre, espectacles i fires al carrer.