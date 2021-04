La Generalitat licita la comissaria dels Mossos a la Jonquera per 3 milions de €

La Generalitat ha licitat la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera per tres milions d'euros. Els treballs, una vegada entrin les màquines, s'espera que tinguin un termini d'execució d'un any i mig. La tramitació va amb retard. El 2019 es va anunciar que estaria enllestida a finals del 2021. La comissaria, una reivindicació històrica, substituirà les actuals instal·lacions en un mòdul prefabricat. La nova comissaria comptarà amb entre 60 i 70 agents.

Tindrà tres plantes amb 1.500 metres quadrats cadascuna. Al soterrani hi haurà sis garjoles i l'àrea de detenció. A la planta baixa hi haurà l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per atendre i recollir denúncies del públic general però també una d'específica per a menors o víctimes que necessitin una protecció especial. Al pis superior hi haurà els despatxos per a comandaments i unitats específiques. A l'exterior hi haurà zona d'aparcament.

Surt a concurs l'execució dels treballs per 3.004.819,51 euros (IVA inclòs) i les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 26 de maig. Un cop s'adjudiqui el contracte, que podria donar-se entrat l'estiu, el termini d'execució dels treballs serà d'un any i mig. Per tant, la comissaria podria estar enllestida a finals de 2022 o inicis del 2023.

Pel que fa al nombre d'agents, actualment hi ha destinades a la Jonquera 25 persones. La nova comissaria suposaria multiplicar gairebé per tres aquesta xifra. Es preveu que hi hagi entre 60 i 70 agents. A més, la previsió del Departament d'Interior és que, en situacions excepcionals, es pugui arribar al centenar.

Segons va dir Interior l'octubre passat, la dotació de la nova comissaria es faria amb agents procedents de les noves promocions dels Mossos. Des de Figueres es va demanar que no es reduís el nombre d'agents a l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres.

Interior va donar a conèixer el projecte i va anunciar que s'engegaven els tràmits per redactar el projecte executiu el febrer del 2019 però la pandèmia va alentir la tramitació.

Comissaria «estratègica»

Ara s'han licitat els treballs per a l'esperada obra d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra que es considera «estratègica» per la situació fronterera.

L'Ajuntament de la Jonquera porta més d'una dècada posant sobre la taula la necessitat de disposar d'una comissaria per la seva situació fronterera. Al municipi hi ha tots els cossos policials. El 2012 es va dotar d'agents, però en un mòdul prefabricat, que ha generat múltiples queixes dels sindicats per la precarietat de la instal·lació.