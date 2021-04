La Guàrdia Urbana de Figueres incorpora videocàmeres corporals als agents

La Guàrdia Urbana de Figuers incorpora videocàmeres corporals als agents. Les càmeres, que són de petites dimensions, aniran subjectes al pit, cosa que permetrà reproduir de manera molt fidel l'actuació des de la perspectiva del policia. Enregistren de manera simultània imatge i so, tenen una autonomia de més de 12 hores i ofereixen qualitat d'imatge en moments amb poca llum. Segons informa l'ajuntament, la Guàrdia Urbana les podrà utilitzar en cas de delictes flagrants, situacions que suposin un perill per als policies o en desordres públics o accions tumultuàries durant les quals no es pugui identificar les persones.

En un comunicat, l'Ajuntament de Figueres recorda que en aplicació de la llei que regula la utilització de videocàmeres pels cossos i forces de seguretat en llocs públics, el Departament d'Interior ha autoritzat l'ús de càmeres corporals policials a la Guàrdia Urbana, així com ha fixat el protocol que les regula. Aquesta autorització s'ha de renovar cada any.

Podran operar aquestes càmeres els policies que hagin rebut la formació específica i en els supòsits que marca la normativa: quan es produeixin delictes flagrants, en situacions que per la utilització d'armes de foc, armes blanques o altres objectes punxants, contundents o tallants, es posi en risc la vida o la integritat física de terceres persones o dels agents, quan una persona posi en risc la seva vida o integritat física amb temptatives de suïcidi, autòlisis o altres comportaments de risc extrem, quan calgui reduir o detenir una persona amb comportaments hostils, en desordres públics o accions tumultuàries o en intervencions per evitar danys a les coses.

Si les circumstàncies ho permeten, abans d'accionar el dispositiu la Guàrdia Urbana avisarà que gravarà imatge i so. L'enregistrament es mantindrà fins que l'actuació policial hagi finalitzat.

Per contra, l'ús de les càmeres està limitat o prohibit per gravar l'entrada a habitatges (només serà justificable quan calgui prevenir la comissió de delictes o infraccions administratives en relació amb la seguretat pública) o per observar la intimitat de les persones o captar converses que mantinguin privadament als llocs públics susceptibles, llevat que hi hagi una autorització judicial.

La càmera i el programari incorporen uns sistemes de seguretat que impossibiliten que l'operador realitzi cap manipulació de les imatges o en pugui esborrar. Es dataran les gravacions amb dia i hora.

Les imatges obtingudes seran destruïdes en el termini màxim d'un mes, excepte si els vídeos poden tenir transcendència penal (aleshores la custòdia de les gravacions passaran a l'autoritat judicial). En casos d'infracció administrativa greu o molt greu, les imatges es lliuraran a l'autoritat competent de manera immediata.

De manera immediata i en tot cas en el termini màxim de 72 hores, la Guàrdia Urbana donarà compte dels enregistraments realitzats a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya i a la Direcció General de d'Administració de la Seguretat del Departament d'Interior.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, remarca que la incorporació de les càmeres és "un pas més perquè la Guàrdia Urbana disposi de més recursos a l'hora de realitzar la seva feina".