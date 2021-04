Un incendi destrossa dues embarcacions i deixa un ferit a Santa Margarida de Roses

Un incendi ha destrossat aquesta nit dues embarcacions al port de Santa Margarida de Roses.

Aquest foc ha obligat a enviar set dotacions dels Bombers i també, Salvament marítim.

També s'ha activat el pla d'emergències de contaminació d'aigües marines (Camcat) per part de Protecció Civil.

L'avís de l'incendi s'ha donat cap a tres quart de dotze de la nit i els dos vaixells amarrats han acabat cremant.

Mentre que Salvament ha muntat barreres de contenció a la zona per contenir el vessament de combustible.

Alhora, una persona ha resultat ferida, ja que ha patit cremades de segon grau a la cama.

Cap a les quatre de la matinada, Bombers han donat el foc per extingit. A lloc, també hi han treballat la Policia Local de Roses, SEM i Mossos d'Esquadra.

L'incendi de Roses - Bombers

Una parella a la barca incendiada

El foc ha començat en una de les embarcacions on hi dormia una parella. Les flames s'han estès amb rapidesa i l'home ha resultat ferit amb cremades de segon grau en una cama, mentre que la dona ha resultat il·lesa. La barca ha quedat del tot cremada i enfonsada.

A causa d'aquest incendi, la barca del costat també ha quedat presa pel foc i ha començat a cremar. En aquest cas, segons els Bombers, ha resultat afectada parcialment. Aquesta embarcació finalment, també s'ha enfonsat a l'aigua.

La gent de la zona que també tenia barques amarrades al port de Santa Margarida de Roses abans de l'arribada dels serveis d'emergència ja ha començat a retirar-les per evitar ensurts i per tant, no n'ha resultat cap més d'afectada.

Finalment, gràcies a la doble barrera de contenció que ha muntat Salvament, s'ha contingut el vessament de combustible i també, s'ha evitat que l'escuma utilitzada pels Bombers s'expandís per la zona.