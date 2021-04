Controlat l'incendi que crema una empresa d'Agullana que fabrica piscines

Incendi en una empresa d'Agullana que fabrica piscines. Els Bombers hi treballen amb 26 dotacions.



Aquest foc s'ha declarat quan passaven uns 10 minuts de les nou del matí i afecta una nau industrial i s'ha donat per controlat pels volts de tres quarts d'una del migdia. Els Bombers treballen des de fora de la nau perquè hi ha perill que es col·lapsi el sostre.



Arran de l'incendi, s'ha tallat la GI-504 en els dos sentits de la marxa, tal com informa el Servei Català de Trànsit



La nau afectada és a la carretera de Terrades, als afores d'Agullana. Les flames afecten una gran part de la construcció, que té forma allargada. L'incendi s'ha desenvolupat a la zona central. L'origen del foc encara s'esnta investigant.





En aquests moments, 28 dotacions terrestres #bomberscat en l'incendi d'una sola nau d'una empresa que fabrica piscines, a Agullana (carretera de Terrades). El foc afecta la totalitat de la nau. Protegim les del costat. Cap persona ferida. pic.twitter.com/8nyEt2NYxU — Bombers (@bomberscat) April 29, 2021

CONTROLAT l'incendi dindústria d'Agullana. Ara hi treballem amb 26 dotacions terrestres. El Cap de la Regió d'Emergències de Girona #REG, Jordi Martín, explica la intervenció de #bomberscat en el foc. pic.twitter.com/sMFIqJz197 — Bombers (@bomberscat) April 29, 2021

A l'arribada de Bombers,i el personal de l'empresa afectada ja havia evacuat la nau. Per tant, a l'interior de la construcció ja no hi havia ningú.Només s'ha hagut de ferha estat evacuat a l'Hospital de Figueres perquè li fessin tres punts de sutura i ja ha rebut l'alta.El Cap de la Regió d'Emergències de Girona REG, Jordi Martín, explica la intervenció que fan els Bombers en el següent vídeo i detalla l'estratègia:Hores d'ara,, donat el risc de col·lapse de la coberta, però el foc ja està controlat i en fase d'extinció. Només queden alguns punts calents, com ara en uns dipòsits de productes inflamables, emprats en el procés de fabricació de les piscines.A més de treballar directament en l'extinció de l'incendi, els Bombers tambéque encara no havia quedat afectada per les flames, és a dir, els diversos sectors de l'interior de la nau i les construccions veïnes.