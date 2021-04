Tres detinguts per una plantació de marihuana a Santa Llogaia

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 20 i 55 anys nascuts a Bòsnia per cultivar marihuana en una nau de Santa Llogaia d'Àlguema . La investigació va començar fa unes setmanes quan els Mossos van tenir coneixement que hi podria haver un cultiu en una nau del polígon industrial que hi ha a Santa Llogaia d'Àlguema. Els agents van comprovar que feia una forta olor de marihuana als voltants de la nau i que també hi havia aparells de climatització en funcionament tot el dia. En paral·lel, van rebre informació de l'empresa subministradora d'electricitat que informava d'un consum molt elevat a la nau que s'investigava i feia temps que es produïen talls en el subministrament.

Per aquest motiu, el matí d'aquest dilluns 26 d'abril es va fer una entrada i perquisició a la nau. Allà els Mossos van comissar 2.514 testos, 21 kg de cabdells de marihuana -valorats en uns 40.000 euros-, 240 euros en efectius, cinc mòbils, diverses claus i també tot el material que hi havia per al cultiu de les plantes (focus, transformadors elèctrics, caixes de ventilació, deshumificadors i fertilitzants).

Els Mossos apunten que la nau té una capacitat per cultivar fins a 2.500 plantes, ja que hi havia la suficient infraestructura per garantir el creixement de totes. Durant l'operatiu, també van detenir els tres homes com a encarregats del manteniment de les plantes. Els detinguts, sense antecedents, van passat ahir al matí a dis?posició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui n'ha decretat l'ingrés a presó.