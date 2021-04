La Cate crida a sortir al carrer i ser els «actors» de les Fires

el pregó al teatre el jardí. 1 Un dels moments del pregó al Teatre El Jardí on per les mesures de la pandèmia hi havia un aforament molt reduït. F

2 Tres actors de la Catequística que van oferir bona part del pregó. F

3 L'animació festiva fora el teatre. F

El pregoners de les Fires i Festes de la Santa Creu, la centenària entitat La Catequística, amb un animat pregó al Teatre El Jardí, va cridar ahir els figuerencs a ser «els protagonistes principals, els veritables actors» de la festa, a no ser simples espectadors, a participar. Va reivindicar la Cultura i més inversió fins que es recuperi la normalitat.

Els figuerencs tenen ganes de fires, de sortir al carrer i gaudir dels actes d'unes festes marcades per la participació de nombroses entitats i dels actes al carrer. Amb ironia van recordar que encara estan sota la mirada del Procicat però es podrà sortir sense multes. Música, teatre, i festa van omplir ahir el Teatre El Jardí.

Perquè La Cate, amb el teatre com a marca de la casa, va oferir un pregó col·lectiu que va encentar el president Lluís Illa, i van seguir tres actors i amb la participació del grup «Covertons». Van tenir un record per tots els que han lluitat per la pandèmia i als qui han tingut pèrdues però van recordar que «ens hem d'espolsar el pessimisme i la melancolia, i fer-nos notra la celebració. No la deixem passar de llarg» perquè és una festa que «ens identifica, i ens dona entitat i solera com a ciutat».

Els pregoners van posar de manifest que la majoria dels actes són culturals. I per això «ens porta a reivindicar la cultura» perquè sigui accessible a tothom i que «tots els creadors» en puguin viure. Van demanar més inversió, fins que no s'aixequi el toc de queda, «volem el Salconduit».

«Sigueu doncs els protagonistes de la Santa Creu. Els veritables actors», van convidar, i com «una demostració pública i universal de la voluntat que tenim tots de mantenir les tradicions, i de recuperar la normalitat perduda».

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, també va oferir un discurs guiat per les ganes de tornar a omplir i gaudir de la ciutat. «podrem sortir al carrer, viure la nostra ciutat, podem mirar-nos als ulls, ni que sigui per damunt la mascareta i somriure'ns amb la mirada, que no és poca cosa».

Lladó va demanar que es faci de nou amb l'orgull de ser figuerencs i que quan es torni a voltar pel món i es pregunti d'on són, «ens faci dir: de Figueres, la millor ciutat del món».

La Cate compleix 100 anys i com va recordar són «un grup heterogeni d'associacions i agrupacions i fa bandera de la diversitat». «Tot i néixer amb una mentalitat més del segle XIX que del XX, i amb un clar objectiu de fer proselitisme, la cultura, el lleure i l'esport han estat els vertaders eixos vertebradors de l'activitat de la Cate», una de les entitats que cada any nodreix d'actes el programa de les Fires i són els protagonistes d'arrelats actes durant tot l'any.

Avisen que encaren el futur amb il·lusió, convençuts d'obrir se a Figueres i l'Alt Empordà. Van convidar a fer-se socis, però sobretot a gaudir de les Fires de la Santa Creu.