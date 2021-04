Confinen un bloc de pisos de Figueres per un incendi a la zona dels trasters

Els Bombers van treballar ahir de matinada en un incendi a Figueres. Es van desplaçar amb set dotacions al carrer de Pere III per un foc a la zona dels trasters d'un bloc de pisos. En arribar-hi es van trobar sis veïns que s'havien autoevacuat i la resta els van confinar a casa seva. El foc es va concentrar a la zona dels trasters, que està al soterrani, on va cremar la instal·lació elèctrica. Malgrat aquest succés, no es van haver de lamentar ferits. Un cop ventilada la zona, els veïns van poder retornar a casa.