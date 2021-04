Dues barques cremades i un home ferit a Roses

Un incendi va destrossar ahir dues embarcacions al port de Santa Margarida de Roses. A més, un home que dormia en una de les barques va resultar ferit amb cremades de segon grau a les cames. El SEM el va evacuar ferit lleu a l'hospital de Figueres.

L'incendi es va produir cap a tres quart de dotze de la nit de dimecres i va començar en una de les embarcacions amarrades al port de Santa Margarita i el Salatà. Les flames es van estendre amb rapidesa i a la barca hi dormia una parella. L'home va resultar ferit amb cremades i la dona que es va llançar a l'aigua, il·lesa. La barca va quedar destrossada i enfonsada. A causa del foc, la barca del costat també va quedar presa per les flames i va començar a cremar.

Els Bombers van destinar set dotacions a apagar el foc i a lloc també hi va treballar la Policia Local. Salvament va crear una doble barrera de contenció per evitar el vessament de combustible, cosa que va funcionar i va fer activar el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya.