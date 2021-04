La Fira de l'1 de maig se suspèn a causa de la previsió de pluja

Els organitzadors de la Fira de l'1 de maig, el Casino Menestral, juntament amb l'Ajuntament de Figueres, han decidit suspendre la fira a causa de la previsió de pluja que hi ha per demà dissabte. La idea és buscar una data alternativa per poder-la celebrar en les millors condicions.

La tradicional Fira de l'1 de maig havia de tenir lloc enguany al recinte Firal per tal de complir amb totes les mesures de seguretat i per prevenir contagis de la Covid-19, en un espai perimetrat per garantir el compliment de totes les mesures. Hi havia inscrites un total de 181 parades. La previsió de mal temps fa inviable poder-la celebrar.

La Fira de l'1 de maig incloïa la 60a Fira del Dibuix i la pintura, la 45a Fira del Brocanter i del Col·leccionisme, la 38a Fira d'artesania i Fira mercat i la 35a Fira de l'Alimentació.



Les dues sessions de l'espectacle de circ aeri es reprogramaran

A causa de la previsió de mal temps, les dues sessions de l'espectacle familiar de circ aeri Ni cap ni peus, de Circ Vermut, que s'havia de celebrar a la plaça Josep Pla també es reprogramarà. Al tractar-se d'un espectacle de circ aeri el seu muntatge i la seva producció no permet realitzar-lo en un altre espai que no sigui a l'aire lliure.



Es cancel·len les visites guiades

L'Oficina de Turisme de Figueres ha anul·lat les visites guiades d'aquest cap de setmana per la previsió de pluja intensa. Segons han informat els organitzadors la visita Sant Pere ens obre les portes passa al dia 29 de maig a les 11 del matí. La Ruta Dalí i la visita Entramuntanades es faran el diumenge 9 de maig, també a les 11 del matí.

