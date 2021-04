Incorporen videocàmeres corporals a la Guàrdia Urbana de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figuers incorpora videocàmeres corporals als agents. Les càmeres, que són de petites dimensions, aniran subjectes al pit, cosa que permetrà reproduir de manera molt fidel l'actuació des de la perspectiva del policia. Enregistren de manera simultània imatge i so, tenen una autonomia de més de 12 hores i ofereixen qualitat d'imatge en moments amb poca llum.



Segons informa l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana les podrà utilitzar en cas de delictes flagrants, situacions que suposin un perill per als policies o en desordres públics o accions tumultuàries durant les quals no es pugui identificar les persones. Si les circumstàncies ho permeten, abans d'accionar el dispositiu la Guàrdia Urbana avisarà que gravarà imatge i so. L'enregistrament es mantindrà fins que l'actuació policial hagi finalitzat. Per contra, l'ús de les càmeres està limitat o prohibit per gravar l'entrada a habitatges i serà justificable en poques ocasions.