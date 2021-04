El pas transfronterer de Maçanet de Cabrenys es reobrirà dilluns. Aquest és un dels cinc passos que França va tancar al gener amb blocs de formigó al·legant motius de seguretat per l'alerta d'atacs terroristes i per evitar fluxos d'immigració il·legal. De moment, no ha transcendit perquè s'obrirà només aquesta via o si està previst fer el mateix en altres passos.