Tribade estrena els concerts d'unes Fires de Figueres sense Embarraca't

La formació Tribade estrena avui els concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu, que han hagut de prescindir de l'emblemàtic Embarraca't al Firal per les mesures de control de la covid-19. Tribade actuarà al recinte de l'antic camp de futbol del Far. El parc de les Aigües és un altre dels punts de la ciutat on s'han programat concerts.

El concert serà a les vuit del vespre. Al mateix espai s'hi podrà veure el dissabte a la Loca Histeria.

Al parc d eles Aigües s'hi podrà veure avui el concert de The Sweet Planet Orchestra i demà La Principal de la Bisbal, entre d'altres. Tancarà el cap de setmana de concerts a l'antic camp de futbol, Mazoni i Pinocchio ho faran al parc de les Aigües.

Els canvis imposats per la situació de pandèmia permetran diversificar els espais de concerts. També hi haurà actuacions de formacions musicals i orquestres en espais tancats com el teatre El Jardí, on es podrà veure, entre d'altres, Roger Mas.