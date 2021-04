We Love Uganda recull fons per als llits d'un orfenat

L'associació empordanesa We Love Uganda ha començat una campanya solidària per millorar les instal·lacions de l'escola orfenat New Life-Abba House d'Entebbe, a Uganda. Per mitjà del finançament col·lectiu, a través del portal Tot Suma, demana col·laboració per fer més pròspera l'educació i la vida dels infants al país africà.

El centre escolar té uns 350 alumnes i una cinquantena d'ells són nens orfes. Actualment, l'equipament educatiu està molt malmès, sobretot on els infants dormen. Per aquest motiu, demana la col·laboració ciutadana per poder dur a terme el projecte de millora.

L'associació ha apostat pel micromecenatge (crowdfunding) per recaptar els fons. La campanya és accessible des de la plataforma catalana de finançament col·lectiu Tot Suma (https://www.totsma.cat/1861). Alhora, els ciutadans que col·laborin obtindran diverses recompenses en funció del seu donatiu. Tallers, sessions fotogràfiques, àpats, classes de cant i ball, ?massatges, espais de relax, visites guiades, tatuatges o mar?xandatge, són algunes de les compensacions. La campanya, ja activa, finalitza el pròxim 12 de maig.

We Love Uganda va néixer amb l'objectiu de lluitar contra les desigualtats i treballar per a l'educació dels infants al país africà.

Organitza activitats culturals al llarg de l'any per recollir fons. En aquesta ocasió la campanyaservirà per equipar les habitacions on ara no tenen suficients llits ni matalassos. En un proper viatge el mes de juny es preveu concretar el projecte.