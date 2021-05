Figueres compra 12 pisos d'un bloc per destinar a gent gran

L'Ajuntament de Figueres ha comprat dotze pisos d'un bloc de 24 propietat de Caixabank i estudia convertir-los en habitatges assistits per a gent gran. En total, s'hi han invertit 580.949 euros (48.412 en cadascun dels habitatges unifamliars). L'edifici, que fa 14 anys que està sense ús, està ubicat a l'avinguda Perpinyà de la capital altempordanesa i compta amb locals als baixos que permetrien ubicar-hi espais comunitaris.

Ara, l'Ajuntament de Figueres ha proposat a la Generalitat de Catalunya que adquireixi els altres dotze pisos que hi ha a l'edifici i en cedeixi la gestió a l'Ajuntament per oferir un model mixt, amb habitatges també per a joves. El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, defensa la necessitat de diversificar l'oferta de pisos i no destinar-los només a l'emergència social.

«La població ha envellit molt i la pandèmia ja posat de manifest que cal repensar els models de residències. Cal apostar per models d'altres països com Dinamarca», assegura Quiroga.Cal apostar per models d'altres països com Dinamarca», afegeix el regidor.

Pisos assistits a tocar el centre

Amb aquest premissa, l'Ajuntament de Figueres treballa en diverses línies d'actuació. Una és la que s'inicia amb la compra dels dotze pisos d'un edifici de 24 habitatge. L'objectiu és convertir-los en pisos assistits per a gent gran a tocar del centre. Segons el regidor Jesús Quiroga, el bloc reuneix totes les condicions per fer-ho possible.

«S'hi ha de fer algunes reformes perquè han estat 14 anys tancats però reuneixen els requisits i, a més, tenen els baixos que servirien per fer espais comuns», explica el regidor. L'operació ha costat 580.949 euros, a 48.000 euros per pis.

L'Ajuntament, però, vol fer un pas més i ha proposat a la Generalitat que adquireixi, a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, els altres dotze pisos que conformen el segon bloc de l'edifici. Això permetria aconseguir que en un sol espai s'hi pogués oferir un espai mixt, amb pisos per a gent gran i també podran ser per a joves.

Un cop estiguin habilitats l'Ajuntament estudiarà si en fa una gestió directa o bé ho posa en mans d'alguna empresa pública, com Sumar, que té experiència en aquest tipus de serveis.

Pisos en comptes de residència

Per altra banda, el consistori treballa en una altra línia per promoure els pisos assistits per a gent gran.

Conscients de les dificultats de la construcció d'una segona residència pública per a gent gran, l'Ajuntament preveu revertir la cessió dels terrenys del sector Fages de Climent que es va fer a la Fundació Salut Empordà i, més endavant, promoure un concurs perquè, a través d'un sistema cooperatiu, s'hi construeixin més pisos assistits. «És un model que s'està fent en diversos llocs de Catalunya, com Barcelona», explica Quiroga.

Un projecte de 2006

El projecte per fer una segona residència a la ciutat es remunta a l'any 2006, quan l'Ajuntament va signar un conveni amb la Generalitat. L'any 2013 l'Ajuntament va fer una modificació puntual del Pla general per ampliar l'edificabilitat dels terrenys però mai s'ha executat.

Una residència, a Vilafant

En aquests moments, l'única residència pública de Figueres és la que hi ha a la zona oest, el geriàtric Els Arcs.

A Vilafant, l'Ajuntament ha tramitat recentment la sessió d'uns terrenys per a la construcció d'una residència per a gent gran.