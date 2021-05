El concurs de Creus de Maig manté la seva modalitat virtual

El tradicional concurs de Creus de Maig s'obre un any més a les entitats i associacions de la ciutat en aquestes fires de pandèmia. És un dels actes destacats del 3 de maig. Aquest any no hi haurà, però, el trenet que feia el recorregut per les Creus. Una altra de les iniciatives que es manté és la iniciativa de la Fundació Clerch i Nicolau i l'Ajuntament de Figueres que l'any passat van animar a participar en el concurs Creus de Maig, dins les Fires i Festes de la Santa Creu, en una versió confinada, a través de les xarxes socials. La ciutadania podrà continuar participant fent la seva creu i penjant-la, ja que la proposta va funcionar molt bé.