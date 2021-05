Localitzada la dona de 24 anys desapareguda des de dijous a Roses

Els Mossos d'Esquadra han localitzat la noia de 24 anys veïna de Roses (Alt Empordà) que portava cinc dies desapareguda. Poques hores després que la policia en difongués la imatge per xarxes, la jove s'ha presentat a comissaria cap a les quatre de la tarda. Ara se li està prenent declaració per aclarir les circumstàncies que van portar-la a fer-se fonedissa. La jove, que es diu Priscila i viu al municipi, va ser vista per darrera vegada el 29 d'abril passat. Després que el seu marit en denunciés la desaparició, els Mossos van començar a buscar-la i aquest dilluns han decidit per públic el cas a Twitter perquè si algú podia aportar alguna pista es posés en contacte amb el 112.

"La Priscila ha estat localitzada sana i estàlvia gràcies a la difusió que heu fet del tuit", han piulat fa poc els Mossos.