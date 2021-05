Enxampen 20 persones en una festa en una casa de la Marca de l'Ham, a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha desmantellat aquest cap de setmana una festa il·legal amb 20 persones en una casa de la Marca de l'Ham de la ciutat. El cas es remunta a la matinada de diumenge. Els agents, després de rebre un avís que hi podia haver algun tipus d'esdeveniment al domicili, es van desplaçar fins al carrer Carles Corretger.

Els policies van fer aturar la celebració i van descobrir que hi ha via 20 persones a dins de l'habitage fent una festa il·legal. Per aquest motiu, els agents de Figueres van denunciar totes les persones per incomplir les mesures restrictives de la covid-19.

La festa es feia de matinada i, per tant, els infractors, d'entrada, incomplien el toc de queda i la reunió de més de sis de persones, entre altres aspectes relacionats amb aquesta pandèmia.

Bar denunciat

D'altra banda, la Guàrdia Urbana aquest dissabte al vespre també va denunciar un bar i un grup de vuit persones. Concretament, els policies van detectar un grup de vuit persones que estaven consumint alcohol davant d'un bar del carrer de Narcís Soler de la ciutat. Davant d'aquests fets, els agents de Figueres van denunciar aquestes persones per les ordenances municipals ja que consumien alcohol a la via pública. Al mateix temps, els policies van denunciar el bar per no respectar les mesures covid.

Es dona el cas que, en aquest mateix carrer i el mateix dia, la Guàrdia Urbana va haver de tornar a intervenir perquè un grup de joves causava molèsties veïnals ja que tenien posada la música molt alta. Com que els nois es van negar a fer cas als policies i no van voler abaixar el volum de l'aparell de so, els el van comissar. A banda, se'ls va denunciar per les ordenances municipals pel tema del soroll.