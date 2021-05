Localitzada una dona desapareguda des de dijous a Roses

Els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir la noia de 24 anys veïna de Roses que feia cinc dies que estava desapareguda. Poques hores després que la policia en difongués la imatge per xarxes, la jove es va presentar a comissaria cap a les quatre de la tarda. Els agents van prendre-li declaració per aclarir les circumstàncies que van portar-la a fer-se fonedissa. La jove, que es diu Priscila i viu al municipi, va ser vista per darrera vegada el 29 d'abril passat. Després que el seu marit en denunciés la desaparició, els Mossos van començar a buscar-la i aquest dilluns van decidir fer públic el cas a Twitter perquè si algú podia aportar alguna pista es posés en contacte amb el 112. «La Priscila ha estat localitzada sana i estàlvia gràcies a la difusió que heu fet del tuit», van piular ahir a la tarda els Mossos.

D'altra banda, segueix desaparegut l'adolescent de 14 anys de Blanes. El desaparegut es diu Adam, té 14 anys i no se'n sap res des del dimecres 21 d'abril, quan la seva família va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra de la localitat. Des de llavors se l'ha buscat però no se l'ha localitzat. La policia va difondre la setmana passada la seva imatge demanant ajuda per trobar-lo. En el moment de la seva desaparició, el noi duia texans negres, samarreta blanca i vambes. El jove fa 1,82 metres d'altura, porta el cabell curt i negre i té els ulls marrons.