Polèmica a Figueres per la celebració d'un espectacle de la companyia Baró d'Evel amb un corb

Polèmica en el si del govern municipal de Figueres per la celebració d'un espectacle amb un corb. El Teatre Jardí de Figueres va acollir aquest diumenge la representació de 'LÀ' de la companyia Baró d'Evel, que s'ha pogut veure en altres esdeveniments com el Grec, el Sismògraf o el Temporada Alta.



L'actuació compta amb la participació de l'ocell, de nom Gus, que conviu amb els dos fundadors de la companyia Camille Decourtye i Blai Mateu Tria. De fet, una de les particularitats dels seus espectacles és, precisament, la presència d'animals però la situació no ha agradat al vicealcalde, Pere Casellas, que ho ha qualificat "d'error".



En un escrit a les xarxes socials, Casellas assegura que tant com el regidor de Cultura, Alfons Martínez, desconeixien que hi apareixia un animal viu i que, tot i que no es va cancel·lar per donar "llibertat" a la programació cultural" i no "perjudicar" la companyia, prendran "les mesures necessàries" perquè "no es torni a repetir".





En aquest sentit,En relació a això, el ple va aprovar l'any 2017 una moció on es declarava "ciutat amiga dels circs sense animals". A més, recorda que han elaborat una ordenança d'animals que està "a punt d'entrar en vigor" i que "prohibeix clarament qualsevol espectacle amb animals vius".i a la descripció de l'esdeveniment s'hi poden veure imatges on hi apareix el corb. De fet, a la sinopsi de l'argument s'explica que hi ha "dos humans i un corb embolicant-se els uns amb els altres en una mena de ballet sensible i poètic, en el qual casa cos deixa rastre".De fet, la presència d'animals és un tret distintiu d'alguns dels espectacles de la prestigiosa companyia. N'és un exemple 'Bèsties', on hi havia cavalls.