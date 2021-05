Figueres tanca un bar per exercir sense llicència

La Guàrdia Urbana de Figueres va tancar un bar de la Marca de l'Ham per exercir sense tenir la corresponent llicència. Els agents li van notificar el cessament de l'activitat en una inspecció al local.

La policia també va inspeccionar un altre establiment, en aquest cas un taller mecànic. Els agents li han notificat que té 15 dies per aportar la documentació que li falta i que, en cas de no fer-ho, se li tancarà el local. Precisament, en aquest barri la matinada de diumenge la policia va aturar una festa amb 20 persones a l'interior d'una casa del carrer Carles Corretger. Totes han acabat denunciades per incomplir les mesures de prevenció de la pandèmia.