Programen activitats esportives a la natura gratuïtes a la badia de Roses

Creuer a vela per la badia, iniciació al windsurf o caiac són algunes de les activitats que les poblacions de la badia de Roses ofereixen per a aquest mes de maig. Es tracta de connectar amb la natura a través de disciplines esportives.

Les primeres seran el proper cap de setmana a Castelló d'Empúries amb la iniciació al windsurf i un creuer a vela per la badia. Continuarà Sant Pere Pecador els dies 15 i 16 de maig amb un recorregut en bici i la ruta ornitocaiac, ambdues amb l'escenari dels Aiguamolls de l'Empordà com a protagonista. Pàdel surf al Parc Natural del Montgrí i una sortida a cavall per la badia són les activitats que l'Escala-Empúries programa per al 22 i 23 de maig, mentre que, cloent el programa d'enguany, Roses acollirà les darreres activitats el 29 i el 30 de maig, amb una sortida amb caiac de mar i una ruta E-mountainbike pel Parc Natural del Cap de Creus.

Totes les activitats són gratuïtes i estan conduïdes per professionals de la zona.