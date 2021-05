Figueres aprova un préstec de 6,9 milions per finançar inversions

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat un préstec de 6.973.598 euros per finançar part del programa d'inversions previst per al 2021 que ascendeix a 8.472.678 euros. L'oposició, Cs i Junts per Figueres, s'han mostrat contraris a pujar l'endeutament i van recordar durant l'aprovació dilluns al ple que el pressupost també contemplava una pujada d'impostos que no veuen bé. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va defensar que el moment actual «requereix que l'administració ha de ser un dels grans reactivadors econòmics de la ciutat».

El govern municipal (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) va exposar que quan es va presentar el pressupost ja es va deixar clar que creien que «l'administració havia de ser el primer agent de dinamització econòmic».

Consideren que Figueres «necessita de moltes inversions» i fan l'aposta d'invertir més de vuit milions d'euros en projectes i necessitats com l'adequació dels terrenys per a la nova escola Carme Guash (des de fa més de quinze anys en barracons), millores en l'espai públic, pavellons poliesportius, col·locacio de plaques fotovoltaiques en edificis, entre d'altres.

El pressupost per al 2021 preveu inversions importants econòmicament com la construcció del nou pavelló, que costarà al voltant de cinc milions d'euros.

Dels més de vuit milions, una part important provindran del préstec que es va aprovar dilluns i que es concretarà amb l'entitat Banc Sabadell.

Els grups de l'oposició hi van votar en contra, com també vam fer amb el pressupost municipal que el contemplava.

El regidor de Ciutadans, Héctor Amelló, va explicar que «podem estar d'acord que algunes inversions són necessàries però no en el contingut general d'aquell pressupost».

També van recordar que preveia una pujada d'impostos amb la qual no van estar d'acord. En relació amb el crèdit que dilluns s'aprovava, Amelló va remarcar que «el que fa és incrementar la ràtio d'endeutament d'aquest consistori i nosaltres anem en la línia contrària» perquè no creuen que sigui el moment.

Des de Junts per Figueres, Jordi Masquef va coincidir a qüestionar la pujada d'impostos i l'endeutament. «Ens endeutem més del que amortitzem i això és tenir un deute viu», va dir, i va recordar que qui ara governa, fa tres anys, «ens demanaven el mateix que ara els demanem, que no era res més que demanéssim com a préstec el que erem capaços de tornar i no ens endeutéssim més».

Agnès Lladó va qüestionar-ho manifestant que «creiem que el moment és completament diferent, no té res a veure la situació que vivim en tots els àmbits, social, econòmic i tampoc en l'econòmic de l'Ajuntament». Va recordar que el 2020 van sortir del pla econòmic financer. Tot i això, va admetre que entenen que han de ser prudents però es va mostrar convençuda que «la situació actual requereix que l'administració ha de ser un dels grans reactivadors econòmics de la ciutat i, per fer-ho, com saben vostès i saben tots, s'han de tenir diners». Estem convençuts que les inversions són necessàries, va dir.