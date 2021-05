L'Ajuntament d'Arbúcies renova el conveni de col·laboració amb Creu Roja

Signatura del nou conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i Creu Roja per seguir treballant en diferents temes d'acció social i d'atenció a les persones, en uns moments en què la pandèmia de la covid-19 ha afectat greument els col·lectius més vulnerables. La renovació del document inclou el suport del consistori en el servei de distribució d'aliments que es du a terme des de Creu Roja, així com els cursos de formació que s'organitzen per a persones amb atur de llarga durada i el servei d'acollida que es proporciona des de la mateixa entitat. A més, amb aquest conveni l'Ajuntament i l'Obra Social la Caixa es comprometen a fer-se càrrec de les despeses de manteniment del local de què disposa la Creu Roja al carrer Camprodon i la cessió d'un espai per emmagatzemar els aliments.