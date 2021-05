Confinen un edifici de Roses per foc a la cuina d'un dels habitatges

Un incendi a la cuina d'un pis ha obligat a confinar aquesta matinada un edifici de Roses.

La Policia Local en arribar a lloc ha fet quedar la gent a casa seva amb l'excepció de la família -dos adults i dos menors- de l'habitatge afectat que ha estat conduïda pels agents a l'exterior.

El foc s'ha desencadenat cap a dos quarts de sis de la matinada, en un apartament de la segona planta del número 7 de la plaça Sant Pere de Roses.

Els agents locals, segons els Bombers, han fet sortir la família i a més, han utilitzat un extintor per sufocar les flames. Que s'han originat en quedar una paella als fogons, que estaven en funcionament.

Els Bombers, que han desplaçat sis dotacions a lloc, han acabat d'apagar el foc i han ventilat tota l'escala que ha quedat plena de fum. Així com també, han revisat cada pis de l'edifici perquè no hi hagués també fum o altres afectacions.

Cap a dos quarts de vuit, els veïns del pis afectat han pogut tornar a casa seva. Ningú ha resultat ferit malgrat el fort ensurt.

A lloc també s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han hagut d'atendre ningú.