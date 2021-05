Les famílies de l'escola de Ventalló es manifesten per reclamar la construcció del nou edifici

Les famílies de l'escola de Ventalló (Alt Empordà) s'han manifestat aquest divendres a la tarda per reclamar al Departament d'Educació que construeixi la nova escola al municipi. Consideren que és "urgent" que Educació desencalli les obres perquè l'estat actual "és deficient". De fet, la presidenta de l'AFA de l'escola, Vanesa Olmos, l'edifici es troba en terrenys inundables, hi ha humitats a l'interior i falten espais com ara un menjador pels alumnes.

Això obliga a l'escola a "desplaçar a un altre punt del poble" tots els infants cada migdia "per poder menjar" amb els riscos que comporta a nivell de trànsit. Mentrestant, el Departament d'Educació assegura que l'escola està entre les primeres de la llista d'edificació.