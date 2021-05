L'Alt Empordà farà visitables 65 monuments des del mòbil en 360 graus

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà farà visitables 65 elements patrimonials a través d'imatges en 360 graus que es podran veure a través d'una aplicació. També s'hi inclouran 74 fotografies històriques i 13 peces que actualment estan al Museu de l'Empordà i al Museu d'Art de Girona i que es podran visualitzar en 3D.

La iniciativa s'emmarca en un projecte comú a tota la demarcació de Girona i busca fer accessibles els monuments a persones que facin rutes a peu o en bicicleta. El tècnic responsable del projecte, Joan Pluma, diu que l'objectiu és arribar en aquells espais que habitualment estan tancats o obren poc i fer la funció de «mirar pel forat del pany».

Entre ells, 23 esglésies –amb les quals ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona- com la de Ventalló però també palaus, cases particulars, castells o antigues fàbriques.

A més, s'ha reproduït en 3D més d'una desena de peces –entre elles, talles- que estaven dipositades als Museus de l'Empordà i el d'Art de Girona i que no es podien veure ´in situ', a més de 75 fotografies històriques i 31 textos literaris d'escriptors que hagin escrit sobre els espais d'interès. El contingut es podrà llegir però també es podrà escoltar en quatre idiomes.

Tots aquests elements es podran visualitzar a través d'una aplicació, que la Diputació de Girona ha encarregat, i que serà compartida per les vuit comarques de la demarcació. Cadascuna, però, decidirà quins elements hi inclou amb l'objectiu d'oferir espais d'interès per a aquells que facin rutes de senderisme, en bicicleta o bé «per a aquelles persones que vulguin planificar una sortida». ampli», assegura Pluma.Ja són quatre les comarques que treballen en iniciatives vinculades a les visites guiades .