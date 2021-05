Un nen d'un any i mig, en estat molt crític en caure pel balcó d'una casa d'Agullana

Un nen d'un any i mig es troba ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona després de caure del balcó d'una casa d'Agullana. El menor va precipitar-se ahir des de la terrassa al carrer i va resultar ferit molt crític. Per aquest motiu, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va haver d'evacuar amb l'helicòpter medicalitzat al centre hospitalari barceloní.

Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i en tot moment asseguren que es tracta d'un cas accidental. Tot apunta que el nadó va caure arran del descuit d'algun dels familiars. El succés es va desencadenar cap a dos quarts de deu del matí, en un habitatge del carrer Alt del municipi empordanès.

Per causes que es desconeixen, el nadó es va precipitar des del balcó i va caure al carrer. Després de ser evacuat en estat molt crític, els investigadors dels Mossos d'Esquadra es van traslladar fins al lloc dels fets. On van practicar la corresponent inspecció ocular i van prendre la declaració als testimonis.

Cas accidental

En considerar-se un fet accidental, els Mossos d'Esquadra estan recopilant tota la informació referent al cas però un cop tinguin les diligències policials enllestides, les tramitaran al jutjat de guàrdia de Figueres.

El nadó ferit pertany a un matrimoni que viu a Agullana de fa molts anys i que tenen una altra criatura. Ahir, aquest fet va deixar el poble d'Agullana molt trasbalsat ja que la gent els coneix i també altres veïns dels municipis de la rodalia d'aquesta àrea del nord de l'Empordà.