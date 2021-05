Segueix la recerca de l'adolescent de 15 anys desapareguda el febrer a Sant Miquel de Fluvià

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'adolescent de 15 anys desapareguda el febrer a Sant Miquel de Fluvià. El cos policial van publicar ahir el matí una crida a les xarxes socials per localitzar-la.

Cal recordar que la menor va emetre un vídeo el març a les xarxes dient que estava amb una amiga, que volia estar amb la família. Però també ha transcendit que al llarg d'aquest temps ha estat amb el xicot.

Ara però la policia no té senyals de vida de la noia, ja que hauria desactivat les xarxes socials així com el mòbil. Per aquest motiu s'està fent una crida per intentar trobar la jove desapareguda i demana que sí algun ciutadà la veu que alerti el telèfon d'emergències 112.

La desapareguda es diu Anna, té 15 anys i segons la descripció que es va publicar al dia de la desaparició: és una jove que fa un metre i 60 centímetres d'altura, és prima, té el cabell castany i arrissat, els ulls verds i porta un piercing al nas. Els Mossos van rebre la denúncia el dia 14 de febrer on la família assegurava que no en sap res des d'aquest dia de matinada. Des de llavors, la família i amics van fer una crida a les xarxes per trobar-la.

Des del febrer, la jove havia donat algun senyal de vida però no ha retornat a casa. Per exemple, va emetre un vídeo a les xarxes on deia per què havia marxat. També se sap que ha estat amb el xicot però ara els Mossos estan intentant localitzar-la però sense èxit. Aquest dimecres es van localitzar dos desapareguts a Girona -un desaparegut a Palafrugell- i a Blanes, que també els Mossos havien demanat ajuda a les xarxes.