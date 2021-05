S'incendia un camió que transporta gasoil a l'N-260 a Navata

L'incendi d'un camió que transporta gasoil complica la circulació per l'N-260 a Navata.





Em passen això per WhatsApp:



Vehicle en flames a l'entrada de Torremirona, Navata. (N-260). Desvien TOT el trànsit. No hi ha pas alternatiu pic.twitter.com/BUS5dDKY2W — La Joies™ ??? (@CHGjoies) May 7, 2021

Les flamesEls Bombers hi treballen des de tres quarts de dotze del migdia amb cinc dotacions.El foc ja està apagat des de les 12 i ha afectat, una de lesdel camió. No s'han de lamentar ferits.Hi ha un dipòsit amb 4.000 litres de gasoil i un de 1.000. Aquest últim segons els Bombers, s'ha consumit sencer pel foc.Les flames ja estan apagades i els Bombers es mantenen a lloc refredant-ho.A l'N-260, en sentit Olot, hi ha retencions, segons informa Trànsit, arran del foc que ha obligat a tallar la via durant prop d'una hora. A lloc també hi ha els Mossos de Trànsit i el SEM.