Una cria de balena grisa es deixa veure al Port de la Selva

El Port de la Selva va rebre dijous una visita sorprenent i curiosa, la d'una cria de balena grisa, espècie originària de l'oceà Pacífic i que actualment es considera extinta al mar Mediterrani. Segons apunten els científics, la balena hauria travessat l'estret de Gibraltar durant el mes de març, passat per davant d'Algèria el 4 d'abril i arribat a Itàlia el 17 d'abril. Fins a principis de maig s'havia albirat també des de la costa francesa i finalment dijous va arribar a la costa gironina, concretament al Port de la Selva. Els científics apunten que aquests cetacis cada any solen fer migracions de llarga durada per reproduir-se i menjar.

A través de les diverses imatges que els especialistes han pogut anar recollint al llarg del seu recorregut pel Mediterrani, han pogut constatar que es tracta d'una balena d'uns set o vuit metres de llargada i tretze mesos de vida. La biòloga marina Clàudia Auladell va compartir la troballa per xarxes socials, on va recordar que en el cas de veure-la cal respectar la distància amb l'animal, el rumb i la velocitat que pertoca per no molestar-la i sobretot trucar als Agents Rurals o emergències.

La caça de balenes

El portal The Royal Society Publishing assegura en un article publicat el 2011 que fa uns dos mil anys les balenes grises i franques eren comunes al Mediterrani i apunta que la caça d'aquests animals és la principal hipòtesi com a causant de la seva desaparició. Auladell afegeix que actualment tampoc existeixen poblacions conegudes a l'Atlàntic, per tant es desconeix la ruta que ha fet l'animal per arribar a aquest oceà.