Detenen un jove per trencar la porta de l'hospital de Figueres a cops de pal i de peu

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove per trencar la porta de l'hospital de Figueres a cops de pal i de peu. Es dona el cas que aquest individu fa menys d'un mes ja va ser detingut per entrar a robar en una òptica i per causar-hi danys després de quedar en llibertat amb càrrecs. L'arrestat té 27 anys, nacionalitat marroquina i és veí de Barcelona. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de danys.

Els fets van tenir lloc la matinada del 25 d'abril quan el detingut va anar al servei d'urgències de l'hospital de Figueres per ser atès. L'home es va quedar adormit a la sala d'espera i, en el moment de despertar-lo perquè li tocava el torn per ser visitat, va reaccionar de forma agressiva.

Va sortir del recinte, va arrencar un pal del carrer i a cops de pal i de puntades de peu va causar danys a la porta d'accés al centre sanitari.

El vigilant, juntament amb diversos sanitaris, van poder bloquejar la porta per evitar que hi tornés a accedir, fins que finalment va marxar. Els danys causats a la porta superen els 1.000 euros.

Fruit de la investigació, els agents dels Mossos de la comissaria de Figueres van localitzar i detenir el presumpte autor la nit del 4 de maig a l'avinguda Salvador Dalí.

Un reincident

El passat 11 d'abril ja se'l va detenir per entrar a robar en una òptica situada al carrer de la Rutlla, d'on va sostreure 6.875 euros en efectiu, 128 ulleres i 5 telèfons mòbils. Amb això no en va tenir prou, perquè després de sortir amb llibertat en declarar davant del jutge, aquella mateixa nit va provocar danys valorats en 766 euros llençant una pedra contra l'aparador de la mateixa botiga del centre de Figueres.

Així doncs, en ambdós casos, el jutge el va deixar amb llibertat amb càrrecs. Un fet que s'ha repetit amb aquesta nova detenció. I és que el jove arrestat, que compta amb diversos antecedents policials, va passar el dia 5 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.