Un dona mor i el seu marit resulta ferit molt greu en un atropellament a Roses

Una dona ha mort i el seu marit ha quedat ferit molt greu en un doble atropellament aquest dissabte a Roses (Alt Empordà). Els fets han passat pels volts de les tres de la tarda a la Ronda Ferran Cufí – coneguda com la ronda de circumval·lació -. El matrimoni, de nacionalitat francesa, creuava per un pas de vianants quan un conductor els ha atropellat. Segons fonts consultades per l'ACN, un vehicle s'ha aturat perquè el matrimoni creués i el conductor implicat s'hauria col·locat en un carril paral·lel per avançar i no ha pogut evitar el xoc. Es tracta d'una carretera amb tres carrils, dos de sortida i un d'entrada.