Figueres acull un acte de suport als «represaliats contra l'independentisme»

Figueres acollirà el 22 de maig un «gran» acte de suport als «represaliats» de la «causa general contra l'independentisme», que tindrà com a lema «Independència. Ni un pas enrere». La convocatòria, organitzada pels CDRs, Alerta Solidària, Òmnium i l'ANC, es farà a les 12 del migdia a la Rambla i donarà especial protagonisme als encausats dels procediments judicials que hi ha oberts. Entre ells, el dels jutjats de Figueres amb 197 investigats pels talls de l'AP-7 a la Jonquera l'any 2019 però també la resta dels «300 encausats» que hi ha arreu del país i els 3.300 «represaliats». Serà un acte unitari on els encausats tindran especial protagonisme amb parlaments però on també hi haurà actuacions musicals.

L'organitzen les principals entitats independentistes amb l'objectiu de fer visible que segueixen «dempeus» i que no renunciaran als seus «drets». La coordinadora de l'ANC a Figueres, Aurèlia Ramos, va llegir el manifest, en què assegurava «només la independència ens portarà cap a la llibertat», i va animar tothom a participar a l'acte. «Tornem a sortir al carrer, perquè volem continuar amb la confrontació allí on l'havíem deixada», va afegir.