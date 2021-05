Mor a l'hospital el nen d'un any i mig que va caure d'un terrat a Agullana

El nen d'un any i mig que va caure ahir per un terrat a Agullana ha mort durant la nit passada a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, segons van confirmar els Mossos. El nadó hi estava ingressat des d'ahir al matí en estat molt crític quan es va produir el fatídic accident. La criatura, per causes que es desconeixen, es va enfilar en algun element que hi havia al balcó i va precipitar-se d'una altura d'un pis.

El succés es va desencadenar a quarts de deu del matí de dijous en una casa del carrer Alt del municipi. El nen va precipitar-se des del terrat i va caure al carrer.

A lloc s'hi van desplaçar els serveis d'emergència (SEM i Mossos d'Esquadra) i, un cop estabilitzat i malgrat la gravetat de les ferides, el SEM el va evacuar amb helicòpter medicalitzat a l'hospital de la Vall d'Hebron. També es va activar la unitat de suport psicològic per a la família.

Al centre hospitalari de Barcelona hi va ingressar molt crític i aquesta nit passada ha perdut la vida després de no poder recuperar-se de la caiguda i les lesions.

Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació i consideren el malaurat fet un accident i, per tant, no veuen que hi hagi cap tipus de negligència, sinó que tot va ser fruit d'un instant de descuit per part de la persona que en tenia cura i, per tant, apunten que tot es va produir de forma accidental.

Un cop els Mossos hagin tancat les diligències, les entregaran al jutge de Figueres que s'ha fet càrrec del cas.

El nadó vivia en una casa del carrer Alt amb la seva família. Els seus pares tenen una altra criatura fruit del matrimoni i són una parella coneguda a la població, on viuen des de fa molts anys. Aquest fet ha trasbalsat i colpit els habitants d'aquesta població empordanesa.