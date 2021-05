La Policia Local de la Bisbal rep formació sobre l'ús de les pistoles de gas pebre

La Policia Local de la Bisbal ha rebut una formació especialitzada sobre l'ús de les pistoles de gas pebre que els agents porten de dotació. La formació es va dur a terme la setmana passada a les aules de l'Ajuntament Vell a càrrec del centre TDPE i del seu instructor, perit judicial en l'ús de la força, Emilio Bolea. A més, també hi va assistir Lucas Martínez, caporal de la Policia Local de Palamós, que és expert en armament i seguretat.

La formació va constar d'una part teòrica on es va exposar la normativa legal que regula l'ús de la força en general i del dispositiu en particular. Després es va passar a una part pràctica on es van dur a terme exercicis per a un ús segur de l'arma. La formació té com a objectiu un millor servei i protecció envers la ciutadania.