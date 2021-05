Figueres aprova el Pla Energètic que preveu 40 milions d'inversió

Figueres ha aprovat el Pla estratègic de transició energètica en

l'àmbit de la promoció econòmica de Figueres que preveu una inversió pública i privada de 40.550.000. L'execució del pla es contempla en el termini de cinc anys (2021-2025) amb 48 programes específics. El govern té a punt tota l'estructura per poder accedir a les ajudes europees del fons Next Generation. La ciutat aposta per l'energia fotovoltaica per generar energies verdes i abaratir el cost.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va posar de manifest que es tracta d'una transformació que a Figueres centrem molt en l'energia fotovoltaica. Des de l'Ajuntament s'està treballant per dotar d'aquesta energia diferents equipaments municipals i s´espera que també es faci en l'àmbit particular.

L'aposta del pla per l'energia fotovoltaica preveu cobrir el 10% del terme municipal per abastir tota la ciutat. Alhora, s'aposta per una xarxa elèctrica intel·ligent (Smart Grid), els parc solars i comunitats d'ús compartit per acostar la producció al territori (Km 0), la creació d'una empresa elèctrica municipal així com la creació d'un nou sector d'energia verda a Figueres, com a centre productiu i formatiu.

Als polígons, per exemple, es preveu la compra conjunta d'energia per aconseguir preus més baixos i reduir costos; parcs solars per produir energia als polígons d'activitat econòmica i instal·lació de 5G per millorar la competitivitat. L'objectiu és ser independents energèticament. Però el pla va més enllà i, segons Lladó, és «una altra eina per reactivar la ciutat i fer front a altres àmbits, lluitar contra el canvi climàtic i garantir el progrés social».

L'impuls d'aquest pla, entre altres avantatges, esperen que generi llocs de treball i s'espera per treballar en la formació d'aquests futurs treballadors.

El pla esperen que tingui incidència en el món de l'habitatge, de l'hostaleria, empreses, i vol tenir repercussió en la vida de les persones i aconseguir que guanyem qualitat de vida perquè abaratiria l'energia. «Un pla que va molt més enllà de l'energia que vol incidir en l'econòmia i en el progrés social», va dir Lladó.

Perquè el pla pugui tirar endavant, Figueres té a punt totes les eines perquè es pugui participar dels fons europeus que està previst que es posaran a l'abast d'empreses i administracions, va explicar el regidor d'Empresa i Ocupació, Jesús Quiroga.

Des de Junts per Figueres, Carles Arbolí va plantejar al govern que diferents administracions treballen al voltant d'aquesta qüestió. Va demanar «quins plans s'estan fent i quina complictat hi ha amb altres administracions per aconseguir aquest fons».

Quiroga va explicar que es treballa per materialitzar projectes en totes les línies que han marcat l'Estat i la UE. «6.900 milions d'euros que serviran per rehabilitar edificis, hauria de ploure sobre tots aquells edificis que s'han de rehabilitar, i és important tenir-ho preparat per poder-hi accedir», va dir. Ara bé, encara es desconeix quina serà la participació de la Generalitat, o si serà a través de l'Estat. «El pla que aprovem és l'estructura que dona cobertura perquè poguem participar de qualsevol convocatòria», va posar de manifest Quiroga, i «ningú pot participar als fons europeus si no ha fet una estratègia prèvia». Des de Cs, Elisabet Guillen també va considerar que el pla «donarà més opcions energèticament i ampliarà l'oferta laboral».

El pla es va aprovar per unanimitat. També es va aprovar una moció conjunta de suport de les energies renovables i per a la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial a la comarca de l'Alt Empordà on hi ha una allau de macroprojectes.