Acaba la fira grecoromana Triumvirat

L'ESCALA ACULL LES DIFERENTS ACTIVITATS. Ahir diumenge va finalitzar la fira grecoromana Triumvirat Mediterrani de l'Escala. Aquesta vint-i-cinquena edició ha comptat amb tot tipus d'activitats, com tallers de reconstrucció històrica o una conferència-vermut sobre «Menjar i salut en el temps dels romans», a càrrec de Carles Buenacasa, doctor i professor del Departament d'Història i arqueologia (UB). Finalment, es va concloure amb l'especacle familiar «Conte mitològic i música chill», a la Riba, rebatejada per a l'ocasió com «la terrasseta dels Déus».