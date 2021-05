La Ponència d'Energies Renovables veu viable un parc eòlic amb cinc molins a Agullana

La Ponència d'Energies Renovables veu viable el parc eòlic de cinc molins que es projecta a Agullana (Alt Empordà). L'ens considera que "no existeixen elements determinants que, ja d'inici, es puguin considerar insalvables o que desaconsellin" la seva ubicació. En aquest sentit, conclou que l'emplaçament té viabilitat ambiental, tot i que hi fa algunes consideracions. Remarca que "no s'aprecia d'inici una afectació significativa sobre el patrimoni natural ni la biodiversitat" però que "caldrà analitzar si aquesta zona constitueix un punt estratègic pel pas migratori de les aus, fet que podria implicar la incompatibilitat". També detalla que caldrà avaluar "l'impacte" de la proximitat a nuclis urbans d'alguns dels aerogeneradors.

Malgrat això, recorda que la proposta se situa "fora d'espais inclosos al PEIN i a la xarxa Natura 2000", tot i que la línia d'evacuació "sí que afecta a la zona d'especial conservació (ZEC)" perquè travessa el riu de la Guilla i el torrent de Bosquerós.

Amb aquesta ja són tres les instal—lacions que passen el primer tràmit: el Galatea de la Jonquera (10 aerogeneradors) i el Cronos de Capmany (4 aerogeneradors).