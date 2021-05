Figueres incorpora el servei d'enllumenat a l'empresa pública

Figueres ha tancat finalment la gestió d'un dels serveis a la ciutat, l'enllumenat, que portava des del 2016 una empresa amb contracte prorrogat. La municipalització i ja s'ha fet efectiva a través de l'empresa pública Fisersa i per un període de cinc anys. Segons el govern municipal, el canvi suposarà un estalvi en la gestió de 230.000 euros a l'any.

Des de principis de maig, l'empresa pública Fisersa s'ocupa del servei de manteniment de l'enllumenat públic.

L'equip de govern municipal (ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres) ha posat de manifest que s'ha optat per gestionar directament «per millorar-ne l'eficiència i la sostenibilitat energètica, fer les inversions necessàries i resoldre les necessitats que té la ciutat en aquest sentit».

La municipalització permetrà fer totes les inversions necessàries per complir la normativa i ser més eficients energèticament, apunten.

800.000 euros de pressupost

El pressupost municipal ja contemplava en l'anterior exercici, i repeteix en aquest, una inversió de 800.000 euros per renovar i millorar el servei. A més, amb el canvi de gestió preveuen l'estalvi de més de dos-cents mil euros.

El govern va aprovar la muncipalització en solitari el mes de març en un ple municipal i després d'anys de debat sobre el model de gestió dels serveis que fins ara ha assumit Ecoserveis.

El govern està convençut que suposarà una millora en la gestió. Durant el ple, però, Junts per Figueres i Ciutadans van mostrar les seves reticències i van votar-hi en contra.

Per part de Junts consideraven que era més idònia la gestió per part d'una empresa externa per fer front a la inversió que comportarà la renovació de l'enllumenat públic. Per la seva banda, Ciutadans no veia clar el model i un seguit de problemes a resoldre com la incorporació de treballadors a Fisersa i es va abstenir.

El govern els ha incorporat amb les mateixes condicions que tenen actualment.

El servei formava part del paquet que gestionava l'empresa mixta (público-privada) d'Ecoserveis, que ara portarà únicament neteja viària, escombraries i la deixalleria.

El contracte d'Ecoserveis va vèncer l'octubre del 2016 i des d'aleshores s'han anat donant pròrrogues mentre els diferents governs municipals buscaven les fórmules de gestió per als diferents serveis. Es va posar en marxa un concurs però el Tribunal Català de Recursos Contractuals va declarar nul·la la licitació. La neteja viària i recollida d'escombraries també es va treure a concurs i per recursos de les empreses va quedar anul·lat. La neteja es planteja també incorporar-la a Fisersa.

4,5 milions a Ecoserveis

A principis de febrer, l'Ajuntament va aprovar els plans de gestió d'Ecoserveis per a aquest any per valor de 4,5 milions d'euros (MEUR) i allargar la concessió del servei fins al 2 d'octubre del 2021.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va assegurar aleshores que esperava que fossin els «últims».