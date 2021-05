Iaeden demana frenar la construcció de pisos, un hotel i tres cases a la Farella de Llançà

Demanen que apostin per una gestió sostenible i per la conservació de la pineda com a "últim retall de bosc a primera línia de mar" i "preservant així els seus valors naturals i culturals".

L'Ajuntament, segons l'entitat, va presentar el mes passat el Pla de Millora Urbana del sector de La Farella on hi ha la pineda que queda al nucli urbà.

Es tracta d'una zona de bosc rodejada de xalets. Son 1,5 hectàrees de terreny on es contempla construir quatre blocs de pisos de fins a dues plantes (9,6 metres d'alçada) amb un total de 63 habitatges, tres habitatges unifamiliars i un hotel a primera línia de mar de 1144 metres quadrats.

A la zona, Iaeden ha explicat que "hi ha dues cases, una d'habitada i una de deshabitada, que es van fer al segle passat i que el consistori ha proposat catalogar com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)". Els propietaris de les habitatges han presentat al·legacions.

Per a l'entitat, les noves construccions "a banda de suposar la tala de bona part de la pineda actual també acabaran de consolidar el continu urbà del municipi i generaran una pantalla constructiva al que avui és l'única platja de Llançà amb una pineda al darrere, fet característic que fa que molta gent li tingui una especial estima, tant dins com fora de la població".

Des d'un punt de vista legal Iaeden considera que "la proposta que fa l'ajuntament és contrària al dret urbanístic". "La fórmula que utilitza l'ajuntament van contra el seu propi Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), que data del 2002 però realment és una còpia quasi sencera del redactat l'any 1982". diuen.

Perquè "tant la legislació actual com reiterades peticions per part d'urbanisme han instat al consistori a actualitzar el seu PGOU per adaptar-se a la nova normativa i fer una gestió actualitzada del seu territori, seguint la línia marcada per la legislació actual de desenvolupament sostenible", constaten.

Iaeden posa de manifest que "l'Ajuntament duu quasi 40 anys sense posar al dia el seu planejament i això fa que des del consistori es busquin mesures contràries al dret urbanístic per gestionar els seus sòls, fent propostes més del segle passat que no d'aquest, projectant la urbanització de l'última pineda a primera línia de mar del municipi, en comptes d'apostar per la seva conservació i valorada".

Per això demanen que l'Ajuntament "faci els deures" i "actualitzi el seu PGOU" apostant per una gestió sostenible.