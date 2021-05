En llibertat el conductor que va atropellar una parella a Roses

El jutjat de guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el conductor begut que va matar un matrimoni a Rosesi li ha retirat el permís de conduir. L'acusat, assistit per l'advocada Natàlia Frigola, s'ha acollit al dret a no declarar. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i no pot sortir de l'Estat (perquè també se li ha retirat el passaport). La causa està oberta per dos delictes d'homicidi imprudent i un tercer de conducció sota els efectes de l'alcohol. L'accident va tenir lloc aquest dissabte. L'infractor, un veí de Figueres de 40 anys, va atropellar el matrimoni quan creuava un pas de vianants a la ronda Ferran Cufí de Roses. La Policia Local el va arrestar després de donar positiu en la prova d'alcoholèmia.

La dona va morir a l'acte i l'home va perdre la vida aquella mateixa tarda, després que els serveis d'emergències no poguessin fer-hi res arran de la gravetat de les ferides que va patir.

La policia va fer la prova d'alcoholèmia i el drogotest al conductor. Va donar positiu en el test d'alcoholèmia. A la segona lectura, va marcar una taxa de 0,63 mg/l, superant el límit penal. La policia el va arrestar i diumenge va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.

El jutjat l'ha deixat en llibertat provisional, però li ha imposat diferents mesures cautelars. D'entrada, la magistrada li ha retirat el carnet i li ha prohibit conduir qualsevol vehicle. També se li ha retirat el passaport i se li prohibeix sortir del territori estatal.

Segons recull l'atestat de la Policia Local, l'atropellament va tenir lloc a les 14.55 . Circulava darrere d'un altre vehicle. El primer cotxe es va aturar quan s'apropava al pas de vianants. L'acusat, però, en comptes de frenar, va canviar de carril per avançar el cotxe per la dreta. Va ser aleshores quan va envestir el matrimoni. L'impacte va fer que les víctimes sortissin projectades a una distància de fins a 24 metres i mig.

L'atestat també recull que l'infractor es va aturar uns 50 metres més enllà del punt de la col·lisió «sense que s'observi cap rastre de frenada ni de derrapada a la calçada». L'advocada explica que des del primer moment es va mostrat «penedit» i assegura que no va veure les víctimes.

L'atestat conclou que, com que el conductor anava begut i corria massa, l'accident es va produir perquè l'infractor «no va reaccionar per evitar l'atropellament i no va respectar la prioritat de pas als vianants».